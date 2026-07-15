На Ямале 16 июля 2026 года будет облачно, пройдет небольшой дождь

Погода на Ямале на 16 июля Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 16 июля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь.

Температура ночью составит +10...+15 градусов. Днем столбики термометров покажут +18…+23 градуса.

Ветер северо-восточный с переходом на восточный 5-10 м/с, по западу - 4-9 м/с.

16 июля в народном календаре - Маков день (иногда еще говорят просто «Мокий и Марк»). У этой даты сразу несколько названий, и в каждой - своя история и смысл.

Название Маков день появилось из-за созвучия: как раз к этой поре в деревнях начинали собирать мак. На Руси этому растению приписывали особую силу: его считали мощным оберегом. Мак рассыпали у порога, чтобы не пустить в дом злых духов, клали под подушку для крепкого сна, сыпали в обувь новобрачным, намереваясь уберечь от сглаза), а в засушливых регионах - в колодцы, чтобы «приманить» дождь.

Что касается названия Стожары, так в народе называли звездное скопление Плеяды в созвездии Тельца. Появление этих звезд в праздничную ночь считали добрым знаком, особенно для охотников: если Стожары были хорошо видны - день сулил богатую добычу. Кстати, слово «стожары» имело и практическое значение: так называли шесты, которые ставили в центр стога для его устойчивости.

И наконец Мокий и Марк. Это название связано с церковной традицией: 16 июля православная церковь чтит память святых мучеников Мокия и Марка. Они жили в Римской империи в период правления Максимиана и гонения на христиан. Когда святых схватили и потребовали принести жертву языческим идолам, они отказались и открыто исповедали веру, за что приняли мученическую смерть.

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