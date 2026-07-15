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НовостиОбщество15 июля 2026 21:01

На Ямале 16 июля 2026 года будет облачно, пройдет небольшой дождь

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 16 июля 2026 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 16 июля

Погода на Ямале на 16 июля

Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 16 июля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь.

Температура ночью составит +10...+15 градусов. Днем столбики термометров покажут +18…+23 градуса.

Ветер северо-восточный с переходом на восточный 5-10 м/с, по западу - 4-9 м/с.

16 июля в народном календаре - Маков день (иногда еще говорят просто «Мокий и Марк»). У этой даты сразу несколько названий, и в каждой - своя история и смысл.

Название Маков день появилось из-за созвучия: как раз к этой поре в деревнях начинали собирать мак. На Руси этому растению приписывали особую силу: его считали мощным оберегом. Мак рассыпали у порога, чтобы не пустить в дом злых духов, клали под подушку для крепкого сна, сыпали в обувь новобрачным, намереваясь уберечь от сглаза), а в засушливых регионах - в колодцы, чтобы «приманить» дождь.

Что касается названия Стожары, так в народе называли звездное скопление Плеяды в созвездии Тельца. Появление этих звезд в праздничную ночь считали добрым знаком, особенно для охотников: если Стожары были хорошо видны - день сулил богатую добычу. Кстати, слово «стожары» имело и практическое значение: так называли шесты, которые ставили в центр стога для его устойчивости.

И наконец Мокий и Марк. Это название связано с церковной традицией: 16 июля православная церковь чтит память святых мучеников Мокия и Марка. Они жили в Римской империи в период правления Максимиана и гонения на христиан. Когда святых схватили и потребовали принести жертву языческим идолам, они отказались и открыто исповедали веру, за что приняли мученическую смерть.

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