Новоуренгойские врачи помогают встать на ноги молодому парню с травмой позвоночника

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

Новоуренгойские врачи помогают встать на ноги молодому пациенту после тяжелой травмы. Как рассказали в региональном департаменте здравоохранения, помощь понадобилась Владимиру Салиндеру из Гыды, который упал с высоты.

В первую очередь нейрохирурги провели сложную операцию и установили в поврежденный позвоночник металлоконструкцию. В отделение медицинской реабилитации парня доставили на каталке - на тот момент он мог только лежать.

Затем специалисты разработали для Владимира индивидуальную программу восстановления. Она включала физиотерапию, лазеро-, магнито- и эрготерапию, ЛФК, а также прикроватный велокинез - методику разработки подвижности конечностей с помощью специальных тренажёров прямо в постели.

Первые результаты стали видны уже через три недели. Владимир научился немного сгибать правую стопу, затем - ноги в коленях и тазобедренных суставах, постепенно начал переворачиваться и подтягиваться.

Несколько дней назад пациента впервые вертикализировали. Сейчас он уже может самостоятельно сидеть и стоять в устройстве.

- У Владимира высокий реабилитационный потенциал и благоприятный прогноз, - отметили в ведомстве.

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