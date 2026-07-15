Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое с 15 на 16 июля частично перекроют проезд через реку Томчаруяха. Причина этого - ремонтные работы на дороге, сообщили в городской администрации.

«С 15 на 16 июля запланирован ремонт дороги на мосту через реку Томчаруяха. Просим вас быть внимательными, заранее снижать скорость и руководствоваться требованиями временных дорожных знаков», - говорится в сообщении.

Движение транспорта будет осуществляться только по одной полосе.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что мост на дороге Надым - Салехард ждет ремонт. За короткое северное лето специалисты заменят старые дорожные плиты на асфальтобетонное покрытие, обновят гидроизоляцию и барьерное ограждение. Начать работы планируется, как только установится плюсовая температура.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.