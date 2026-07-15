«Привязали и оставили умирать»: в лесу под Ноябрьском нашли труп собаки

Фото: фонд помощи животным «Право на жизнь», Ноябрьск

Неподалеку от Ноябрьска, в лесополосе, нашли труп собаки, привязанный к дереву. Об этом сообщил городской фонд помощи животным «Право на жизнь».

«В лесу нашли собаку. Мертвую. Привязанную к дереву поводком-рулеткой. Молодая (судя по целым и белым зубам). Похожа на спаниеля шоколадного окраса. Еще жить и жить», - говорится в сообщении.

Самое ужасное в этой ситуации то, что собаку специально оставили умирать - без воды, без еды, без возможности вырваться. Она неделями ждала, пока кто-то ее увидит, пожалеет, заберет в свой дом, но этого так и не произошло.

Фото: фонд помощи животным «Право на жизнь», Ноябрьск

Судя по тому, что пес был привязан со стороны лесной песочной дороги (так, чтобы его было видно), горе-хозяин как раз рассчитывали на это, но увы. Труп очень застарелый, по сути остались только шерсть и скелет, а это значит, что животное оставалось невидимым очень и очень долго.

По словам куратора фонда, найти хозяина собаки не представляется возможным.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Ноябрьске хозяин привязал двух собак к забору приюта и спокойно уехал. Все то время, пока мужчина шел до машины, псы истошна лали и смотрели в его сторону, но сделать что-то было не в их власти.

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