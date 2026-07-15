Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Салехарде осудят 68-летнего рецидивиста, который по пьяни жестоко избил и зарезал знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Все произошло 24 мая 2026 года, когда обвиняемый распивал алкоголь в компании своего знакомого. Поначалу все было спокойно, но затем между мужчинами завязалась ссора, переросшая в кровавую поножовщину.

- Обвиняемый нанес потерпевшему не менее восьми ударов ножом в область шеи, лица и грудной клетки, а также множественные удары ногами и кулаками. Он скончался на месте от полученных ранений, - прокомментировали в мэрии.

Таким образом, мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что пьяный салехардец до смерти забил родного отца и теперь предстанет перед судом.

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