Над Салехардом пролетит беспилотник. Но пугаться не стоит!

Фото: администрация Салехарда

Жители Салехарда могут увидеть над городом беспилотник. Но пугаться не стоит, так как его полет запланирован администрацией города, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе окружной столицы.

Квадрокоптер будет работать 15 июля с 11:00 до 17:00. Его маршрут охватит сразу несколько районов: микрорайон Обдорский, территорию гаражного кооператива «Лагуна» и дачный товарищеский поселок «Удача».

Такие запуски проводятся властями для мониторинга городских территорий.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде открылся первый в России испытательный центр для беспилотников. Он находится на двух площадках: стационарная - «Обдорск», мобильная - на базе двух вездеходов «Бурлак».

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