Бесплатные экскурсии о гостеприимстве и труде запустят в Салехарде

Фото: администрация Салехарда

Сразу две жительницы Салехарда вошли в число победителей заочного этапа международного проекта «Проводники смыслов. Экскурсоводы» от Росмолодежи. А это значит, что в окружной столице появятся новые экскурсии.

Так, Лидия Квашнина представила экскурсию-лекцию «Хлебосольно. По-русски», рассказывающую о гостеприимстве как одной из главных ценностей народов России. Участники познакомятся с традициями ненцев, хантов, селькупов, русских и татар, узнают, как встречали гостей, какие семейные обычаи передавались из поколения в поколение и как в годы освоения Севера люди разных национальностей сформировали культуру добрососедства.

А Марина Кузьменкова одержала победу с проектом «Комбинат. Истории на крючке». Экскурсия расскажет об истории рабочего района Комбинат и Салехардского рыбоконсервного завода, где трудились представители разных народов. Участники узнают, как складывалась история Комбината, какую роль он сыграл в развитии Салехарда и почему память об этом месте так важно сохранить.

Обе экскурсии - бесплатные, и стартуют уже этой осенью.

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