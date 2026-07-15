На Ямале осталось потушить три природных пожара - и огненная стихия побеждена

Фото предоставлено КП

На территории Красноселькупского, Приуральского и Надымского районов бушуют три природных пожара общей площадью 989 гектаров. Из них локализовано одно возгорание на площади 800 гектаров. Это данные на 8:30 утра 15 июля, сообщили в региональном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности.

- В тушении участвуют 119 человек, вертолеты Ми-8 с водосливным устройством не задействованы, - уточнили в ведомстве.

За прошедшие сутки на Ямале потушили пять природных пожаров площадью 3 453 гектара.

Всего за пожароопасный сезон на территории округа зафиксировано 373 природных возгорания. Огонь повредил 57 177 гектаров территории.

Напоминаем, что сообщить о природном пожаре можно в региональную дежурно-диспетчерскую службу Ямала по следующему телефону: 8-800-100-94-00. Также информация принимается по номеру 112.

Информация о действующих природных пожарах размещается на специальной интерактивной карте.

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