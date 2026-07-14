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НовостиОбщество14 июля 2026 21:01

На Ямале 15 июля 2026 года будет облачно, пройдет небольшой дождь

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 15 июля 2026 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 15 июля

Погода на Ямале на 15 июля

Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 15 июля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь.

Температура ночью составит +10...+15 градусов. Днем столбики термометров покажут +18…+23 градуса.

Ветер северо-восточный с переходом на восточный 5-10 м/с, по западу - 4-9 м/с.

15 июля по народному календарю - День Берегини. В славянской традиции Берегиню почитали как светлое божество: она считалась хранительницей рода и домашнего очага, покровительницей урожая и всего живого, а еще защищала от зла.

Интересно, что с приходом христианства образ слился с церковной датой: в этот же день православные отмечают Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.

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