На Ямале 15 июля 2026 года будет облачно, пройдет небольшой дождь

Погода на Ямале на 15 июля Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 15 июля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь.

Температура ночью составит +10...+15 градусов. Днем столбики термометров покажут +18…+23 градуса.

Ветер северо-восточный с переходом на восточный 5-10 м/с, по западу - 4-9 м/с.

15 июля по народному календарю - День Берегини. В славянской традиции Берегиню почитали как светлое божество: она считалась хранительницей рода и домашнего очага, покровительницей урожая и всего живого, а еще защищала от зла.

Интересно, что с приходом христианства образ слился с церковной датой: в этот же день православные отмечают Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.

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