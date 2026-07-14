Аккуратные дорожки и волейбольная площадка: в Аксарке отремонтируют территорию лыжной базы

Фото: администрация Приуральского района

В Аксарке отремонтируют территорию лыжной базы. Такое решение принял губернатор Дмитрий Артюхов по итогу визита на День оленевода, прошедший в марте. Он осмотрел территорию базы и обсудил с Мариной Тресковой перспективы ее развития.

- По результатам встречи было принято решение провести комплексное благоустройство и создать здесь комфортную среду для занятий спортом в любое время года, - прокомментировали в администрации Приуральского района.

В скором времени подрядчики приступят к активным работам. На территории появится удобная автомобильная парковка, вместо грунтовых тропинок проложат аккуратные плиточные дорожки, оборудуют волейбольную площадку, которая будет работать круглый год. А для безопасности и комфорта в вечернее время установят дополнительное освещение и систему видеонаблюдения.

Завершить все работы планируется до конца октября. И после этого осенью лыжная база встретит жителей поселка в обновленном виде.

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