В Ноябрьске будут развивать кадетское движение и патриотическое воспитание молодежи

Фото: администрация Ноябрьска

Молодежные инициативы трех ноябрян получили денежную поддержку. Все они - участники окружного конкурса, сообщили в городской администрации.

Деньги получат проекты «Пост №1» - патриотическое воспитание молодежи, «Живые улицы. Код здоровья» - организация спортивных мероприятий и «Кадетство 2.0» - развитие кадетского движения. Общая сумма поддержки - 634 тысячи рублей.

- Все эти инициативы направлены на создание комфортной среды для молодого поколения ноябрян и развитие городской инфраструктуры, - прокомментировали в мэрии.

Конкурс проводится в рамках региональной программы «Развитие молодежной политики» и дает возможность молодым людям воплощать свои идеи по развитию города за счет средств окружного бюджета.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Ноябрьске появилось еще одно уютное место для отдыха горожан - кофейня на улице Ленина. Открыл заведение резидент Арктической зоны при поддержке властей.

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