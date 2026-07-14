На Ямале ввели новую меру поддержки для врачей-реабилитологов. Они нужны для помощи ветеранам СВО

Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провел заседание правительства. В повестке - реализация комплексной региональной программы адаптации ветеранов СВО и оснащение новых отделений реабилитации в больницах.

Первый заместитель директора департамента соцзащиты населения Асо Солиев сообщил, что программой адаптации охвачены уже две трети ветеранов или 70%. Весь процесс разделен на пять последовательных этапов. Первый - анкетирование: выявление первичных потребностей ветеранов. Второй - медицинская реабилитация, протезирование и психологическая поддержка. Третий - улучшение жилищных условий, санаторно-курортное лечение и социальное обслуживание.

Также ветеранам предлагают обучиться новой профессии/повысить квалификацию и в последующем помогают с трудоустройством. Приглашают участвовать в общественных проектах, культурных и спортивных мероприятиях.

За каждым ветераном закрепляется куратор. Это сотрудники управлений соцзащиты, представители администраций и депутаты, во власти которых оперативно решать возникающие вопросы.

Директор окружного депздрава Сергей Новиков доложил, что до конца года в Харпе и Тарко-Сале откроются два новых стационарных отделения восстановительного лечения. Они получат современное оборудованием для реабилитации после травм, инсультов и нарушений центральной нервной системы, а с пациентами будут работать медицинские психологи, логопеды и эргореабилитологи.

Чтобы своевременно укомплектовать новые отделения врачами-реабилитологами, Сергей Новиков попросил предусмотреть для них частичную компенсацию найма жилья в первые два года с момента трудоустройства. Губернатор инициативу поддержал.

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