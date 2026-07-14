В Салехарде 17-летний юноша схватился за нож и шесть раз вонзил его в обидчика

Салехардский подросток пустил в ход нож и теперь имеет серьезные проблемы с законом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.
Все произошло 12 июля 2026 года. В тот вечер 17-летний юноша повздорил на улице с неким человеком и, не сдержав эмоций, схватился за нож. Итогом необузданной ярости стали не менее шести ранений в различные части тела.
- Потерпевшему причинены колото-резаные ранения грудной клетки, а также множественные ранения нижних конечностей, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью, - прокомментировали в ведомстве.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.
Что касается парня, он подозревается по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением оружия).
Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что подросток из Надыма до смерти забил мать-алкоголичку.
Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.