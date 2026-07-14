В Салехарде 17-летний юноша схватился за нож и шесть раз вонзил его в обидчика

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Салехардский подросток пустил в ход нож и теперь имеет серьезные проблемы с законом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Все произошло 12 июля 2026 года. В тот вечер 17-летний юноша повздорил на улице с неким человеком и, не сдержав эмоций, схватился за нож. Итогом необузданной ярости стали не менее шести ранений в различные части тела.

- Потерпевшему причинены колото-резаные ранения грудной клетки, а также множественные ранения нижних конечностей, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

Что касается парня, он подозревается по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением оружия).

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что подросток из Надыма до смерти забил мать-алкоголичку.

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