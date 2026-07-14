В Новом Уренгое осудят подрядчика, по вине которого погиб рабочий. Он скончался от ожогов

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В Новом Уренгое осудят подрядчика, по вине которого погиб рабочий. Он скончался из-за многочисленных ожогов, полученных во время взрыва газа, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Все случилось в декабре 2025 года, когда в строящемся помещении произошла утечка газа, а затем раздался взрыв. В результате один из рабочих получил многочисленные термические ожоги и скончался в больнице.

- По версии следствия, обвиняемый, являясь работодателем и выполняя в Новом Уренгое строительные работы по договору подряда, не обеспечил безопасные условия труда для своих работников: допустил использование газового оборудования в непроветриваемом подвальном помещении, - прокомментировали в ведомстве.

Подрядчика будут судить по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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