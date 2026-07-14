На Ямале изменится время работы сельских почтовых отделений

Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

На Ямале планируют изменить время работы сельских почтовых отделений. Поводом для этого стало обращение, поступившее через опрос «Ямал-100» от жительницы Ямальского района Анастасии Кабировой.

- Сейчас многие заказывают товары через интернет, получают письма и посылки. Но попасть на почту бывает непросто - ее график совпадает с рабочим временем. Мне кажется, что немного изменить часы работы отделений вполне реально, поэтому я и оставила свое предложение через «Ямал-100», - говорит Анастасия.

Предложение северянки рассмотрел окружной департамент информационных технологий и связи совместно с «Почтой России». В итоге новый временный режим работы почтовых отделений введут в нескольких населенных пунктах: часы обслуживания сдвинут на обеденное время или вечер. Это позволит оценить, насколько такой график удобен для жителей и эффективен для дальнейшего внедрения.

Как отмечает заместитель директора департамента информационных технологий и связи Ямала Алексей Колпаков, проект «Ямал-100» создавался как инструмент прямого диалога с жителями.

- Для нас важно не только собирать предложения, но и доводить их до конкретных решений. Если инициатива действительно помогает сделать привычные сервисы удобнее для людей, мы обязательно прорабатываем ее вместе с профильными организациями. Именно так появляются изменения, которые улучшают качество жизни в округе, - сказал Колпаков.

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