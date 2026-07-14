Фото: Марина Трескова

В Лабытнанги появился первый на Ямале интерактивный мурал. Речь идет об ученом-биологе на фасаде дома № 32 по улице Школьная, пояснила глава Приуральского района Марина Трескова.

На мурале размещен QR-код, ведущий на сайт Арктического научно-исследовательского стационара, который вот уже более семидесяти лет базируется в городе. Оказавшись на нем, можно познакомиться с информацией о работе ученых и сделанных ими открытиях.

Кстати, сюжет картины разработан совместно с сотрудниками стационара.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что на фасадах жилых домов в Ноябрьске и Волновахе появились муралы дружбы. В основу рисунков легли эскизы Анны Лисовой из Тарко-Сале и Софии Харуненко из села Златоустовка Волновахского округа - победительниц межрегионального конкурса «Сердце Севера - тепло Донбасса». Рисунки девушек были доработаны профессиональными художниками из Москвы и Санкт-Петербурга - им добавили новые художественные акценты.

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