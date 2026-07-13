На Ямале 14 июля 2026 года закапает дождик, а воздух прогреется до +21 градуса

Погода на Ямале на 14 июля Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 14 июля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность. Пройдет кратковременный дождь, но по западу преимущественно без осадков.

Температура ночью составит +6...+11 градусов, при натекании облачности +12...+17. Днем столбики термометров покажут +15…+20 градусов, местами до +10.

Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 8-13 м/с.

14 июля в народном календаре - Летние Кузьминки. Такое название появилось благодаря созвучию имен святых Космы и Дамиана (в русской традиции - Кузьма и Демьян) и тому, что день приходится на разгар лета.

В церковном календаре это день памяти мучеников-бессребреников Космы и Дамиана Римских. В народе их особенно почитали как бессребреников-целителей: считалось, что они не только исцеляют людей, но и покровительствуют разным ремеслам, в том числе кузнечному делу, а еще оберегают домашнюю птицу.

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