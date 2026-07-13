Врач, общественный деятель и истинный труженик: скончался почетный гражданин Тазовского района Тэтако Ядне

Фото: соцсети Виктора Югая

На 83-м году жизни скончался почетный гражданин Тазовского района Ядне Тэтако Тэливич. Об этом сообщил глава муниципалитета Виктор Югай.

Тэтако Тэливич - заслуженный работник здравоохранения, опытный врач-инфекционист и настоящий профессионал своего дела. Он посвятил заботе о здоровье тазовчан более 35 лет.

А еще мужчина был активным общественным деятелем, истинным тружеником, любящим многодетным отцом, верным наставником и другом.

За преданность долгу, высочайший профессионализм и глубокие знания Тэтако Тэливича уважали и ценили все: от благодарных пациентов до коллег-медиков. Это был человек с добрым сердцем, который искренне радел за родную землю и людей, живущих на ней.

- Выражаю искренние соболезнования родным и близким Тэтако Тэливича. Светлая память о нем навсегда сохранится в истории Тазовского района и в памяти его жителей, - сказал Виктор Югай.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.