Скриншот из видео

На Карамовском посту задержали жителя Когалыма, который пытался провести на территорию Ямала крупную партию наркотиков. Блестящую операцию провели сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков совместно с коллегами из ФСБ, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

- Предварительно установлено, что житель Когалыма пытался сбыть на территории Югры и Ямала девять килограммов наркотиков, - прокомментировали в ведомстве.

Мужчина действовал в составе группы лиц. Он планировал создать сеть сбыта по распространению синтетических наркотиков, которая действовала бы по всей стране.

Сейчас когалымчанин находится под стражей и обвиняется по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств). Ему грозит до двадцати лет лишения свободы.

Житель Когалыма пытался провести на Ямал девять килограммов наркотиков

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что житель Салехарда хранил наркотики на рабочем месте.

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