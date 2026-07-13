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НовостиПроисшествия13 июля 2026 11:41

Житель Когалыма пытался провести на Ямал девять килограммов наркотиков

Девять килограммов наркотиков пытался провести на Ямал житель Коглыма
Марина Прохорова
Скриншот из видео

Скриншот из видео

На Карамовском посту задержали жителя Когалыма, который пытался провести на территорию Ямала крупную партию наркотиков. Блестящую операцию провели сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков совместно с коллегами из ФСБ, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

- Предварительно установлено, что житель Когалыма пытался сбыть на территории Югры и Ямала девять килограммов наркотиков, - прокомментировали в ведомстве.

Мужчина действовал в составе группы лиц. Он планировал создать сеть сбыта по распространению синтетических наркотиков, которая действовала бы по всей стране.

Сейчас когалымчанин находится под стражей и обвиняется по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств). Ему грозит до двадцати лет лишения свободы.

Житель Когалыма пытался провести на Ямал девять килограммов наркотиков

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что житель Салехарда хранил наркотики на рабочем месте.

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