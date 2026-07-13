«Каждый год приближает нас к этому»: Дмитрий Артюхов рассказал, какогда все дороги на Ямале станут надежными и безопасными

Фото: Равиль Сафарбеков, пресс-служба губернатора ЯНАО

На Ямале в разгаре дорожный сезон. Ремонт, по словам губернатора Дмитрия Артюхова, затронет 135 километров: от загородных трасс до улиц в городах и поселках. Часть работ выполнят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

В этом году полностью заасфальтируют трассу Надым - Салехард - остались последние 38 километров. Кроме того, кипят работы на участке Ныда - Пангоды: обустраиваются основания, укрепляется мосты и откосы. Между Коротчаево и Новым Уренгоем заменят сети тепловодоснабжения. Локально обновят проезжую часть на дорогах до Губкинского, Пурпе, а также на подъездах к Ноябрьску и Ханымею.

В городах и селах дорожники приведут в порядок 35 километров дорог, особое внимание - внутриквартальным проездам, мостам и улицам с интенсивным движением.

Так, в Новом Уренгое отремонтируют мост через реку Седэяха, проспект Ленинградский и внутриквартальные проезды. Кроме того, завершается ремонт улицы Оруджева, ведется переустройство инженерных сетей на улицах Железнодорожная и Новая с последующей подготовкой основания под дорожное полотно.

В Салехарде и Приуралье обновляют почти 13 километров дорог, включая участок Салехард - Аксарка. В Ноябрьске и Надыме продолжается комплексный ремонт с обустройством тротуаров, освещения и дворовых территорий по программе «Мой двор». В Муравленко, Губкинском, а также селах Шурышкарского, Ямальского, Тазовского, Пуровского и Красноселькупского районов ремонтируют центральные улицы и строят новые дороги, например, подъезд к новой школе в Тарко-Сале.

- Сегодня из 3 034 километров ямальских дорог 72% уже находятся в нормативе. И каждый год приближает нас к тому, чтобы вся сеть была надежной и безопасной, - заключил Дмитрий Артюхов.

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