В лесах Пуровского района отменен режим ЧС Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В лесах Пуровского района отменили режим ЧС - все возгорания потушены. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Вместе с тем запрет на въезд в леса Пуровского района сохраняется до 16 июля, а противопожарный режим - до 30 августа.

- Просим вас не терять бдительность! Соблюдайте правила пожарной безопасности, - обратились в мэрии к землякам.

Напоминаем, что сегодня на территории Красноселькупского и Приуральского районов бушуют 11 природных пожаров общей площадью 3 564,1 гектара. Из них локализованы 5 возгораний на площади 1 068 гектаров.

Сообщить о природном пожаре можно в региональную дежурно-диспетчерскую службу Ямала по следующему телефону: 8-800-100-94-00. Также информация принимается по номеру 112.

Информация о действующих природных пожарах размещается на специальной интерактивной карте.

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