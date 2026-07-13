Фото: АНО «Институт археологии Севера»

Теперь ямальцы могут посетить виртуальную выставку 3D-моделей артефактов Обдорского острога. Она размещена на сайте «Института археологии Севера».

- На выставке представлены трехмерные копии предметов, найденных при раскопках, в том числе рассказывающие о жизни крепости и ее защитниках, - рассказали в организации.

Работа над моделями длилась несколько этапно. Сначала археологи обработали добытые коллекции, затем каждый артефакт прошел фотофиксацию, и в конце специалисты создали точные цифровые копии с помощью технологий трехмерного моделирования.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что «Институт археологии Севера» получил грант на изучение Васильевской церкви Обдорской крепости. С помощью современных технологий будет создана визуальная реконструкция первого православного храма в Арктике.

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