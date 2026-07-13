Котельная, которая обеспечит теплом четыре будущих микрорайона Нового Уренгоя, готова на 68%

Фото: Антон Колодин

Глава Нового Уренгоя Антон Колодин проверил, как продвигается строительство котельной в северной части города - она готова на 68%. Объект обеспечит теплом сразу четыре будущих жилых мкрорайона: «Звездный», «Уютный», «Олимпийский» и «Парковый».

- Запуск этого объекта имеет огромное значение для всей городской инфраструктуры, - подчеркнул Колодин.

Фото: Антон Колодин

Над строительством котельной трудится 51 человек. Внутри монтируется система водоподготовки, собирается резервуар для воды, протягивается электрика. Снаружи продолжается прокладка магистральных сетей отопления и водоснабжения. Параллельно достраивается бытовой корпус для персонала.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Новом Уренгое меняются дворовые территории. Сейчас работы кипят в микрорайоне Мирный.

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