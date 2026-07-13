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НовостиОбщество13 июля 2026 7:21

Надымское автотранспортное предприятие составило инструкцию по проверке списаний за оплату проезда

АТП Надыма составило инструкцию по проверке списаний за оплату проезда
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Надымчане, ездящие на автобусах, стали замечать, что деньги за проезд уходят с карты лишь через несколько дней. Как работает система и когда можно требовать возврат средств, объяснили в МУП «АТП» Надыма.

Списание через время связано с использованием технологии отложенной авторизации. Поездка фиксируется при оплате, а деньги банком могут списаться позже, то есть после поступления информации о транзакции.

К тому же банк может по разным причинам отклонить платеж, и тогда попытки списания будут продолжаться в течение 30 дней. Это тоже может стать причиной списания денег через неделю после поездки. Но списание в любом случае должно пройти один раз.

- При оплате проезда могут возникать сбои с уведомлениями. Например, об одной транзакции банк может уведомить два или три раза. В таком случае нужно проверить свой личный кабинет банка, с карты которого прошла оплата («История платежей»). Если проезд все-таки был оплачен дважды, нужно обращаться с претензией о возврате средств, - прокомментировали в автотранспортном предприятии.

Обращаться в отделение своего банка или в службу поддержки организации, которая обслуживает АСОП. При обращении нужно обязательно указать дату и время платежа, а также сумму списания, точку начала и завершения маршрута, свои контактные данные. При необходимости можно приложить скриншоты совершенных транзакций.

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