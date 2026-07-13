Надымское автотранспортное предприятие составило инструкцию по проверке списаний за оплату проезда

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Надымчане, ездящие на автобусах, стали замечать, что деньги за проезд уходят с карты лишь через несколько дней. Как работает система и когда можно требовать возврат средств, объяснили в МУП «АТП» Надыма.

Списание через время связано с использованием технологии отложенной авторизации. Поездка фиксируется при оплате, а деньги банком могут списаться позже, то есть после поступления информации о транзакции.

К тому же банк может по разным причинам отклонить платеж, и тогда попытки списания будут продолжаться в течение 30 дней. Это тоже может стать причиной списания денег через неделю после поездки. Но списание в любом случае должно пройти один раз.

- При оплате проезда могут возникать сбои с уведомлениями. Например, об одной транзакции банк может уведомить два или три раза. В таком случае нужно проверить свой личный кабинет банка, с карты которого прошла оплата («История платежей»). Если проезд все-таки был оплачен дважды, нужно обращаться с претензией о возврате средств, - прокомментировали в автотранспортном предприятии.

Обращаться в отделение своего банка или в службу поддержки организации, которая обслуживает АСОП. При обращении нужно обязательно указать дату и время платежа, а также сумму списания, точку начала и завершения маршрута, свои контактные данные. При необходимости можно приложить скриншоты совершенных транзакций.

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