Ноябрьские избирательные участки проверили на наличие пандусов и подъемников. Результаты порадовали

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске продолжается подготовка к выборам, которые пройдут с 18 по 20 сентября. В эти дни вся страна будет выбирать депутатов в Государственную Думу РФ и Тюменскую областную Думу, сообщили в городской администрации.

Накануне представители территориальной избирательной комиссии совместно с членами общественной организации инвалидов и первым замглавы мэрии Андреем Власовым проверили избирательные участки на доступность.

Особое внимание уделялось пандусам, перилам, поручням, подъемникам, состоянию кнопок вызова персонала, наличию тактильных указателей и плитки на полу для слабовидящих. Рузультат порадовал.

- Участники проверки отметили, что все участки доступны для избирателей с инвалидностью, - прокомментировали в администрации.

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