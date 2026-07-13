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НовостиПроисшествия13 июля 2026 5:14

Борьба продолжается: на Ямале природные пожары охватили три с половиной тысячи гектаров

В Красноселькупском и Приуральском районах бушуют природные пожары
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

На территории Красноселькупского и Приуральского районов бушуют 11 природных пожаров общей площадью 3 564,1 гектара. Из них локализованы 5 возгораний на площади 1 068 гектаров. Это данные на 8:30 утра 13 июля, сообщили в региональном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности.

- В тушении участвуют 266 человек, вертолеты Ми-8 с водосливным устройством не задействованы, - уточнили в ведомстве.

За прошедшие сутки на Ямале потушили 6 природных пожаров площадью 461 гектар.

Всего за пожароопасный сезона на территории округа зафиксировано 370 природных возгораний. Огонь повредил 56 147,1 гектаров территории.

Напоминаем, что сообщить о природном пожаре можно в региональную дежурно-диспетчерскую службу Ямала по следующему телефону: 8-800-100-94-00. Также информация принимается по номеру 112.

Информация о действующих природных пожарах размещается на специальной интерактивной карте.

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