Стартовала регистрация на «Северный характер. Велодрайв» в Тарко-Сале

Фото предоставлено КП

Стартовала регистрация на «Северный характер. Велодрайв» - один из этапов Арктических экстремальных игр. Он пройдет с 8 по 9 августа в Тарко-Сале, сообщили в администрации Салехарда.

Участники смогут испытать себя в следующих дисциплинах: BMX - гонка ритм-трек, маунтинбайк - кросс-кантри, маунтинбайк - эстафета.

Можно выбрать категорию в зависимости от своего уровня подготовки: «Профи», «Любители», «Базовый уровень», «Новобранцы».

Кстати, в этом году в программу впервые включат элемент северного многоборья - бег с палкой.

Не менее насыщенная программа подготовлена и для гостей соревнований. Например, семьи могут поучаствовать в специальной велоэстафете, будут старты для дошкольников и школьников, а для самых маленьких - «Ползунковый забег».

Напоминаем, что «Северный характер» - это масштабный спортивно-культурный проект, объединяющий экстремальные соревнования и спортивные центры. Его цель - через спорт создавать сильных, выносливых и осознанных жителей Севера.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.