На Ямале 12 июля 2026 года будет +20 градусов, заморосит дождь

Погода на Ямале на 13 июля Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 13 июля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность. Пройдет кратковременный дождь, но по западу преимущественно без осадков.

Температура ночью составит +6...+11 градусов, при натекании облачности +12...+17. Днем столбики термометров покажут +15…+20 градусов, местами до +10.

Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 8-13 м/с.

13 июля по народному календарю - день Двенадцати апостолов, который в народе также называли Полупетр, Макушка лета или Поминки по весне. В этот день православная церковь празднует Собор славных и всехвальных двенадцати апостолов - ближайших учеников Иисуса Христа.

Название «Полупетр» связано с тем, что этот день следует сразу за Петровым днём (12 июля), когда чествуют апостолов Петра и Павла. В народном сознании этот день знаменовал середину лета - время, когда природа достигает пика своей силы, но уже начинается переход к более прохладной поре.

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