На два дня без воды: в Новом Уренгое отключат холодную воду в Мирном и Коротчаево. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Новом Уренгое проведут плановое отключение холодной воды, на два дня останутся без водоснабжения жители микрорайона Мирный и района Коротчаево, сообщили в пресс-службе администрации города.

Микрорайон Мирный: вода будет отсутствовать дольше всего — с 08:00 понедельника, 13 июля, до 20:00 вторника, 14 июля. Под отключение попадут десятки жилых домов (в основном по улице Промысловой), детские сады «Звездочка» и «Росинка», а также школа № 13.

Район Коротчаево: здесь вода пропадет только 13 июля с 08:00 до 20:00 по адресу проспект Мира, 49.

Чтобы жители не остались без самого необходимого, власти организуют подвоз технической и питьевой воды: В Мирном водоразборные колонки установят у остановки «Площадь Памяти» и у дома 2/4. Раздача питьевой воды автоцистерной пройдет вечером 13 июля с 18:00 до 21:00 на стоянке между домом № 5/3 и поликлиникой № 2.

В Коротчаево набрать воду можно будет 13 июля с 12:00 до 14:00 у строительного магазина возле дома № 49/1.

После завершения плановых работ и промывки сетей администрация города предупредила о возможном временном ухудшении качества холодной воды из-за возможного появления примесей ржавчины или песка. Напомним, что в начале июля в соседнем Салехарде произошло аварийное отключение электроэнергии, оставившее без света почти 8 тысяч человек, однако электроснабжение восстановили в течение получаса.

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