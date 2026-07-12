«Темнота в Заполярье»: на Ямале 14 июля без света останутся аэропорт, школы и котельные села Гыда

На Ямале 13 и 14 июля отключат свет в Тазовском и Гыде из-за ремонта сетей. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Тазовском и селе Гыда запланированы плановые отключения электроэнергии. Как сообщает ЕДДС района, свет пропадет как в жилых домах, так и на социальных объектах.

Отключения в Тазовском запланированы с 09:00 до 12:00 и с 14:00 до 18:00. В первый день без света останутся магазин автозапчастей и кислородная станция, затем — жилые дома № 2, 3, 4 на улице Подшибякина и ПВ № 34.

В населенном пункте Гыда во вторник, 14 июля, масштабное отключение продлится весь день с 09:00 до 20:00. Без электричества останутся десятки домов, две котельные, школы, детские сады, магазины, полиция, аптека, аэропорт и вертолетная площадка.

Также предусмотрены кратковременные перерывы в подаче энергии на 15–30 минут для отдельных зданий села Гыда. Для сравнения, ранее в июле в Салехарде произошло аварийное отключение, затронувшее почти 8 тысяч человек, однако подачу электричества восстановили в течение получаса.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.