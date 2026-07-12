«Цветок из Средиземноморья»: улицы Ноябрьска украсил зацветший цикорий

Фото: администрация Ноябрьска.

На клумбах нефтяной столицы Ямала в июле распустились яркие синие цветы. Как сообщили в администрации города, пышное цветение цикория теперь дополняет красочную картину городских улиц.

Специалисты отмечают удивительную стойкость растения: родом из теплых краев, оно успешно прижилось на Севере и появилось в городе самостоятельно. Соцветия цикория раскрываются только ранним утром или в пасмурную погоду.

Помимо красоты, растение приносит пользу: содержит витамины; его корень традиционно используют как заменитель кофе.

Кроме того, несколько дней назад в Ноябрьске обнаружили редкую вариацию — белый кипрей.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.