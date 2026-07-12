Дождливые качели: синоптики рассказали, какая погода ждет Ямал 12 июля. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

На выходных, 12 июля, Ямало-Ненецкий автономный округ окажется во власти циклонов. По данным ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», дожди разной интенсивности пройдут в большинстве районов региона.

В воскресенье, 12 июля, на смену теплу придет прохлада: температура: похолодает до +15…+20 градусов, местами до +25. Кроме того, в округе прогнозируется небольшой умеренный дождь как днем, так и ночью.

Жителям западных территорий округа повезет больше — там в воскресенье будет преимущественно без осадков. Несмотря на дожди, температурный фон остается комфортным для Севера. Согласно долгосрочному прогнозу Обь-Иртышского УГМС, средняя температура воздуха в июле ожидается выше нормы на 1,5–2 градуса, а количество осадков — меньше обычного.

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