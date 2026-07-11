«Надыму - 55. ...!»: надымчанам предлагают придумать слоган к 55-летию города

Фото: администрация Надымского района

Надымчанам предлагают придумать слоган к 55-летию города, который с размахом отметят в 2027 году.

«В следующем году Надыму исполнится 55 лет. Предлагаем поучаствовать в подготовке к этой важной дате каждому жителю района. Все, что нужно - придумать завершение для юбилейного слогана «Надыму - 55. ...!», - говорится в официальных соцсетях мэрии.

Предложить варианты можно в комментариях к соответствующему посту. После обсуждения будет запущено голосование, которое и определит победителя.

Кстати, надымчане восприняли предложение с энтузиазмом и уже предложили несколько идей: «Надыму - 55! Энергия Севера, сила традиций!», «Надыму - 55! Гордимся прошлым, строим будущее!», «Надыму - 55! Там, где современность и вековые традиции идут рядом».

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что летом в Надыме преобразят сквер «65 параллель» и благоустроят 22 двора.

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