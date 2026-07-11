Глава Пуровского района провел совещание с руководителями УК. Главная тема - подготовка к зиме

Фото: администрация Пуровского района

Глава Пуровского района Кирилл Трапезников провел совещание с руководителями управляющих компаний. Главные вопросы - подготовка домов к отопительному сезону, содержание придомовых территорий и оперативное реагирование на заявки от жителей.

Так, с начала июня в соцсети Кирилла Трапезникова и администрации поступило 18 обращений. Это в разы меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Кроме того, на совещании подвели итоги конкурса «Лучшая организация в сфере управления многоквартирными домами в Пуровском районе» за 2025 год. Победителем признана ООО «АСА». Ее сотрудники оказались лучшими в содержании зданий и территорий, информационной открытости, финансовом содержании и качестве работы с жителями.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Тарко-Сале обновляют одну из ключевых улиц - Совхозную. В прошлом году, во время «Честного маршрута» Дмитрия Артюхова, жители подняли вопрос о ее состоянии, и уже в этом сезоне подрядчик приступил к работе: он обновит 1 002 метра,

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