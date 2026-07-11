Средиземноморский путешественник: в Ноябрьске неожиданно расцвел цикорий

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске неожиданно расцвел цикорий. Красочные фото появились в официальных соцсетях городской администрации.

«Кто бы мог подумать, что эти яркие синие цветы так хорошо приживутся в нашем городе? Цикорий, который обычно встречается в европейской части России и Сибири, теперь украшает городские улицы, радуя глаз северян своим пышным цветением», - говорится в сообщении.

Фото: администрация Ноябрьска

Кстати, цикорий - настоящий путешественник! Он родом из Средиземноморья, но успешно расселился по всему миру. Это не просто красивое растение - оно еще и полезное: содержит витамины и используется как заменитель кофе.

Полюбоваться раскрывшимися цветками цикория можно только ранним утром или в пасмурную погоду.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.