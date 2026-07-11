Дмитрий Артюхов отчитался перед Александром Новаком о завозе топлива в отдаленные поселения Ямала

Фото: Правительство РФ

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов принял участие в совещании под руководством вице-премьера РФ Александра Новака. Главная тема - ситуация на внутреннем рынке топлива и обеспечение регионов северного завоза.

Взяв слово, Александр Новак подчеркнул, что отдаленные территории имеют объективные транспортные и инфраструктурные особенности, которые необходимо учитывать при принятии решений по обеспечению топливом.

- В текущих условиях все меры, направленные на снабжение таких субъектов необходимыми ресурсами, должны находиться на особом контроле властей, а решения приниматься в кратчайшие сроки, - добавил он.

В свою очередь Дмитрий Артюхов доложил, что на Ямале централизованный завоз идет без задержек. Уже полностью завершена поставка дизельного топлива в села Катравож, Восяхово, Азовы, Лопхари, Питляр, деревню Ямгорт, поселки Щучье и Товопогол. В село Овгорт доставлены и топливо, и каменный уголь. Дровами обеспечены Сюнай-Сале, Нори и Кутопьюган. Кроме того, для нужд коммунального комплекса завезено 21,9 тысячи тонн нефтепродуктов, более трех тысяч тонн угля и 950 кубометров дров.

Всего в этом году обеспечить топливом планируется 30 отдаленных населенных пунктов региона.

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