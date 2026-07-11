Надымские эковолонтеры собрали более 52 кубометров мусора. Район стал чище

Фото: администрация Надымского района

Жители Надымского района присоединились к экологической акции «Зеленая Россия»: 483 человека собрали более 52 кубометров мусора и тем самым очистили почти 43 гектара территории. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Но пока одни заботятся о том, чтобы наш район был чистым и ухоженным, другие опустошают клумбы с цветами. Некто выкопал часть петуний и других декоративных растений, украшающих улицы Надыма.

- Уважаемые надымчане! Просим вас с уважением относиться к чужому труду и беречь созданную красоту, чтобы все жители и гости города могли наслаждаться яркими цветочными красками, - обратились в мэрии к землякам.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Надыме заработал музей Арктического здоровья. В нем представлен целый арсенал профилактических средств, которые наглядно показывают важность здорового образа жизни.

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