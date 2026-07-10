На Ямале 11 июля 2026 года будет тепло, но заморосит дождь

Погода на Ямале на 11 июля Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 11 июля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза.

Температура ночью составит +13...+18 градусов, при прояснении до +8. Днем столбики термометров покажут +22…+27 градусов, местами до +17.

Ветер западный с переходом на юго-западный 5-10 м/с, днем в отдельных районах порывы до 15 м/с.

11 июля в народном календаре отмечается Крапивное заговенье - канун Петрова дня и последний день Петрова поста. Название связано с поверьем, что именно в этот день крапива в последний раз обладает целительной силой, а после - утрачивает все свойства.

В церковном календаре 11 июля связано с почитанием иконы Божией Матери «Троеручица» и памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских.

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