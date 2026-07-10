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НовостиОбщество10 июля 2026 21:01

На Ямале 11 июля 2026 года будет тепло, но заморосит дождь

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 11 июля 2026 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 11 июля

Погода на Ямале на 11 июля

Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 11 июля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза.

Температура ночью составит +13...+18 градусов, при прояснении до +8. Днем столбики термометров покажут +22…+27 градусов, местами до +17.

Ветер западный с переходом на юго-западный 5-10 м/с, днем в отдельных районах порывы до 15 м/с.

11 июля в народном календаре отмечается Крапивное заговенье - канун Петрова дня и последний день Петрова поста. Название связано с поверьем, что именно в этот день крапива в последний раз обладает целительной силой, а после - утрачивает все свойства.

В церковном календаре 11 июля связано с почитанием иконы Божией Матери «Троеручица» и памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских.

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