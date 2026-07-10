На Ямале еще около тысячи участков получат возможность подключиться к газу

Фото: Юлия Чудинова, АНО «Ямал-Медиа»

На Ямале продолжается программа догазификации. Как рассказали в пресс-службе губернатора, в этом году техническую возможность подключиться к газу получат свыше 600 домов в садоводческих товариществах Нового Уренгоя, а также 17 домовладений в Красноселькупском, Тазовском и Пуровском районах. Сейчас там идут работы.

Кроме того, газовую инфраструктуру уже довели до границ садоводческих некоммерческих товариществ в Муравленко и Надыме, где расположено более 300 дачных участков. Подключение запланировано после 2027 года.

Отметим, что за пять лет существования программы более 500 семей подключили свои дома к природному газу.

- Социальная догазификация - это не просто строительство газовых сетей, а создание комфортных условий для жизни северян. Каждый новый подключенный дом - это более надежное, экономичное и экологичное отопление. Программу расширяем последовательно, включая новые населенные пункты, чтобы как можно больше жителей округа могли воспользоваться преимуществами природного газа, - говорит директор окружного департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Дмитрий Афанасьев.

Подать заявку на участие в программе можно через портал Единого оператора газификации, Госуслуги или в офисах газораспределительных организаций.

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