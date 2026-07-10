Фото предоставлено КП

Тюменьстат назвал средние цены на мясо и рыбу в ямальских городах с 30 июня по 6 июля.

Так, дешевле всего килограмм говядины можно было купить в Ноябрьске - в среднем за 779,44 рубля. В Новом Уренгое цена составила 816,80 рубля, в Надыме - 843,97 рубля, а в Салехарде - 892,77 рубля. Средняя стоимость говядины по округу достигла 840,18 рубля за килограмм.

Самая доступная свинина также оказалась в Ноябрьске - 405,58 рубля за килограмм. В Надыме средняя цена продукта составила 422,04 рубля, в Новом Уренгое - 436,77 рубля, а в Салехарде - 484,80 рубля.

Что касается курицы, и здесь по дешевизне первый Ноябрьск - 238,66 рубля за килограмм. В Надыме и Новом Уренгое цена оказалась примерно одинаковой - 282 рублей, а в Салехарде - 366,43 рубля.

Самые низкие цены на неразделанную мороженую рыбу зафиксировали в Новом Уренгое - 459,27 рубля за килограмм. В Ноябрьске ее можно было купить за 489,87 рубля, в Надыме - за 552,96 рубля, а в Салехарде - за 575,68 рубля.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.