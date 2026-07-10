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НовостиОбщество10 июля 2026 5:51

На Ямале «гаражную амнистию» продлили до 2031 года

«Гаражную амнистию» на Ямале продлили до 2031 года
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

На Ямале «гаражную амнистию» продлили до 2031 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Росреестра.

Изначально программа была рассчитана до 1 сентября 2026 года, однако по инициативе «Единой России» ее продлят до 1 сентября 2031 года - Госдума приняла законопроект во II чтении.

«Гаражная амнистия» дает возможность оформить гараж и землю под ним в упрощенном порядке. По данным на 1 июля 2026 года, ямальцы уже зарегистрировали права в отношении 2 027 гаражей и 2 625 земельных участков общей площадью 224 362 квадратных метров.

Напоминаем, что право на «гаражную амнистию» имеют владельцы объектов, которые соответствуют следующим критериям: гараж должен быть капитальным и построен до 30 декабря 2004 года (до введения в действие Градостроительного кодекса РФ) на государственной или муниципальной земле, которая не изъята из оборота.

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