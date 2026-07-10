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На Ямале «гаражную амнистию» продлили до 2031 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Росреестра.

Изначально программа была рассчитана до 1 сентября 2026 года, однако по инициативе «Единой России» ее продлят до 1 сентября 2031 года - Госдума приняла законопроект во II чтении.

«Гаражная амнистия» дает возможность оформить гараж и землю под ним в упрощенном порядке. По данным на 1 июля 2026 года, ямальцы уже зарегистрировали права в отношении 2 027 гаражей и 2 625 земельных участков общей площадью 224 362 квадратных метров.

Напоминаем, что право на «гаражную амнистию» имеют владельцы объектов, которые соответствуют следующим критериям: гараж должен быть капитальным и построен до 30 декабря 2004 года (до введения в действие Градостроительного кодекса РФ) на государственной или муниципальной земле, которая не изъята из оборота.

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