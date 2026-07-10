На Ямале продолжает снижаться площадь природных пожаров. Но все равно ситуация серьезная

Фото предоставлено КП

На территории Пуровского, Красноселькупского и Надымского районов бушуют 29 природных пожаров общей площадью 9 613,9 гектаров. Из них локализованы 7 возгораний на площади 2 435,5 гектаров. Это данные на 8:30 утра 10 июля, сообщили в региональном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности.

- В тушении участвуют 581 человек и один вертолет Ми-8 с водосливным устройством, - уточнили в ведомстве.

За прошедшие сутки на Ямале потушили 13 природных пожаров площадью 2 611 гектаров.

Всего за пожароопасный сезона на территории округа зафиксировано 366 природных возгораний. Огонь повредил 53 409,6 гектаров территории.

Напоминаем, что сообщить о природном пожаре можно в региональную дежурно-диспетчерскую службу Ямала по следующему телефону: 8-800-100-94-00. Также информация принимается по номеру 112.

Информация о действующих природных пожарах размещается на специальной интерактивной карте.

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