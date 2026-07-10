Салехард оказался лучшим на Ямале по внедрению адаптивной системы управления светофорами. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский.
Данная программа позволяет адаптировать переключение сигналов светофоров под транспортные потоки. Как итог - пропускная способность перекрестков возросла до 38 %, уменьшилось время проезда пересечения улиц.
Пока что под управлением платформы - 23 светофора, но вскоре это изменится. В планах - подключить еще 13 перекрестков и организовать «зеленую волну» по главным магистралям: улицам Свердлова, Чубынина и Республики.
Кстати, сегодня без остановки «на красный» можно проехать по улице Зои Космодемьянской.
Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде ремонтируют улицу Маяковского. Рабочие восстанавливают асфальт и наносят разметку.
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