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НовостиОбщество10 июля 2026 4:55

Салехард оказался лучшим на Ямале по внедрению адаптивной системы управления светофорами

Опыт Салехарда по внедрению адаптивной системы управления светофорами признан лучшей муниципальной практикой на Ямале
Марина Прохорова
Фото: Алексей Титовский

Фото: Алексей Титовский

Салехард оказался лучшим на Ямале по внедрению адаптивной системы управления светофорами. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский.

Данная программа позволяет адаптировать переключение сигналов светофоров под транспортные потоки. Как итог - пропускная способность перекрестков возросла до 38 %, уменьшилось время проезда пересечения улиц.

Фото: Алексей Титовский

Фото: Алексей Титовский

Пока что под управлением платформы - 23 светофора, но вскоре это изменится. В планах - подключить еще 13 перекрестков и организовать «зеленую волну» по главным магистралям: улицам Свердлова, Чубынина и Республики.

Кстати, сегодня без остановки «на красный» можно проехать по улице Зои Космодемьянской.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде ремонтируют улицу Маяковского. Рабочие восстанавливают асфальт и наносят разметку.

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