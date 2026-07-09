На Ямале 10 июля 2026 года будет моросить дождь

Погода на Ямале на 10 июля Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 10 июля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза.

Температура ночью составит +9...+14 градусов, при прояснении +2...+7. Днем столбики термометров покажут +22…+27 градусов, местами +15...+20.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, днем в отдельных районах порывы до 15 м/с.

10 июля по народному календарю - день Самсона Сеногноя. Название родилось из крестьянских наблюдений: в середине июля как раз шел активный сенокос, а еще в эту пору часто начинались затяжные дожди. Из-за влаги скошенная трава мокла, темнела и портилась - отсюда и «сеногной».

Крестьяне очень боялись непогоды: от качества заготовленного сена зависело, чем кормить скот зимой. Поэтому в Самсонов день люди торопились завершить сенокос до дождей.

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