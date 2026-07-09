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НовостиОбщество9 июля 2026 21:01

На Ямале 10 июля 2026 года будет моросить дождь

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 10 июля 2026 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 10 июля

Погода на Ямале на 10 июля

Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 10 июля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза.

Температура ночью составит +9...+14 градусов, при прояснении +2...+7. Днем столбики термометров покажут +22…+27 градусов, местами +15...+20.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, днем в отдельных районах порывы до 15 м/с.

10 июля по народному календарю - день Самсона Сеногноя. Название родилось из крестьянских наблюдений: в середине июля как раз шел активный сенокос, а еще в эту пору часто начинались затяжные дожди. Из-за влаги скошенная трава мокла, темнела и портилась - отсюда и «сеногной».

Крестьяне очень боялись непогоды: от качества заготовленного сена зависело, чем кормить скот зимой. Поэтому в Самсонов день люди торопились завершить сенокос до дождей.

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