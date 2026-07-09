В Надымском районе с 1 октября изменится стоимость проезда в автобусах

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В Надымском районе с 1 октября изменится стоимость проезда. Об этом говорится в приказе окружного департамента тарифной политики, энергетики и ЖКХ.

«Приказ предусматривает изменение льготных тарифов на перевозку пассажиров и багажа муниципальными регулярными автобусными маршрутами в границах территории муниципального округа Надымский район в связи с установлением с 1 октября 2026 года единого минимального уровня льготных тарифов в округе», - следует из документа.

Так, в Надыме и Пангодах стоимость проезда составит 43 рубля, а при оплате «Морошкой» - 38 рублей. Цена месячного проездного билета - 2 580 рублей и 2 280 рублей соответственно.

По маршрутам Надым - Пангоды и Пангоды - Надым» цена поездки будет ровняться 645 или 538 рублей. А доехать из Надыма в Правохеттинский и обратно будет стоить 325 или 270 рублей.

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