Бойцы СВО из Овгорта, Нового Уренгоя и Надыма получили деньги на свой бизнес

Фото: департамент занятости населения ЯНАО

Ямальская служба занятости выдается участникам СВО 500 тысяч рублей на открытие бизнеса. На данный момент поддержку получили бойцы из Овгорта, Нового Уренгоя и Надыма, сообщили в пресс-службе губернатора.

Специально для этого был создан сервис «Реализуй себя - открой свое дело». Его цель - комплексная поддержка граждан при организации предпринимательской деятельности, а именно участников СВО, официально имеющих статус безработного. Деньги можно потратить на покупку оборудования и материалов, аренду помещений, оплату рекламы и другие расходы, необходимые для запуска бизнеса.

Надымчанин Виктор Ткаченко собирается оказывать высокотехнологичные услуги: инспекция линий электропередач, тепловизионное обследование зданий, геодезические и кадастровые работы с использованием БПЛА. В зоне СВО он служил командиром подразделения беспилотных летательных аппаратов.

- На всех этапах мне помогала куратор Анна Лабуренко, особенно в детальной разработке бизнес-плана, благодаря чему проект «ДРОН СЕРВИС» получил финансовую помощь. На эти средства планирую закупку наземной станции и программного обеспечения для обработки полученных данных с квадрокоптера», - делится Виктор Ткаченко.

Участник СВО из Нового Уренгоя получил поддержку на оказание сварочных и слесарных работ, а из Овгорта - на разведение овец и коз.

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