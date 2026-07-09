Ямальские врачи спасли вахтовика. Во время работы он почувствовал жгучую боль в груди

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

Ямальские врачи спасли вахтовика с отдаленного месторождения. Ему стало плохо прямо на рабочем месте - в груди возникла жгучая боль, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Первую помощь мужчине оказали еще до прибытия санавиации. Специалисты ведомственной медицинской организации провели тромболизис, то есть экстренно растворили тромб в сосудах с помощью специальных препаратов. Это помогло защитить сердце и подготовить пациента к полету.

Затем санавиация доставила вахтовика в больницу Нового Уренгоя. Проведенное обследование показало наличие холестериновой бляшки, которая, разорвавшись, образовала крупный тромб, полностью перекрывший кровоток в сосуде сердца.

- Команда специалистов во главе с Артуром Трамовым оперативно удалила большой фрагмент тромба и установила на место поражения специальные стенты. Полностью восстановить кровоток удалось за 27 минут, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает. А учитывая вовремя оказанную помощь, у него есть все шансы на полное восстановление.

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