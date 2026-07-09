Салехардский учитель удостоена знака отличия «Почетный наставник»

Фото: из личного архива Людмилы Черниченко

Учитель химии и биологии салехардской школы №6 Людмила Черниченко удостоена знака отличия «Почетный наставник». Эта награда выдается за высокий профессионализм и большой вклад в развитие наставничества, сообщили в пресс-службе губернатора.

Людмила Черниченко трудится в системе образования с 1996 года. Результаты ее работы говорят сами за себя: 100% успеваемость, достойные баллы на ОГЭ и ЕГЭ, ежегодные победы учеников на олимпиадах и конкурсах, престижные образовательные сертификаты и гранты.

Но особая гордость Людмилы Черниченко - методическая и наставническая деятельность: она курирует программы «Учитель для России» и «Новый учитель Ямала», руководит городским клубом «Педагог года» и лабораторией гуманной педагогики. Под ее руководством педагоги школы становятся лидерами профессиональных сообществ, региональными экспертами и победителями конкурсов.

- Поздравляем с заслуженной наградой, - обратились в мэрии к педагогу.

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