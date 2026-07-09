«Ямал-Арена», поликлиники и больницы: Дмитрий Артюхов рассказал, как продвигается строительство объектов спорта и здравоохранения на Ямале

Фото: соцсети Дмитрия Артюхова

Губернатор Дмитрий Артюхов рассказал, как продвигается строительство самых важных в округе объектов спорта и здравоохранения.

Так, новая ноябрьская поликлиника распахнет свои двери уже этим летом. С наступлением этого момента все ключевые специалисты будут принимать в одном помещении.

Не стоит на месте и строительство детского медицинского центр в Тарко-Сале. Сейчас рабочие завершают внутреннюю отделку помещений. Скоро он встретит своих маленьких пациентов.

А в отдаленном микрорайоне Нового Уренгоя - Коротчаево - завершается строительство участковой больницы. Специалисты вовсю монтируют инженерные системы, занимаются отделкой и благоустройством.

- В педиатрическом корпусе Губкинского идет внутренняя отделка, завершается устройство фасада. Здесь появится один из наших трех резервных аппаратов КТ - даже при временной остановке основного аппарата диагностика не прервется, - подчеркнул глава региона.

В «Ямал-Арене» идут пусконаладочные работы, благоустраивают территорию. Плавание, хоккей, фигурное катание, прыжки в воду и несколько тренировочных залов - все это будет под одной крышей.

- Погода этим летом позволяет работать максимально эффективно, чтобы качественная медицина и спорт стали ямальцам еще ближе, - подытожил Дмитрий Артюхов.

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