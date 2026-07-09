Рецидивист из Ноябрьска едва не убил приятеля топором для разделывания мяса. Целился в голову

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Рецидивист из Ноябрьска едва не убил приятеля топором для разделывания мяса - теперь ему грозит серьезный срок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Все произошло 13 марта 2026 года в микрорайоне Вынгапуровский. В тот вечер компания мужчин собралась выпить, поначалу все шло хорошо, но затем между обвиняемым и жертвой вспыхнула ссора.

- В ходе ссоры обвиняемый схватил кухонный топорик для разделки мяса и ударил потерпевшего в голову. Полученное им травмы расцениваются как легкий вред здоровью, - прокомментировали в ведомстве.

Расправа не состоялась из-за вмешательства третьего мужчины. Он утихомирил приятеля с топором и вызвал скорую помощь.

Ноябрянина будут судить по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что ноябрянин избил знакомого табуретом, а затем «почесал кулаки» о мать бывшей сожительницы.

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