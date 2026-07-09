Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 июля 2026 6:40

Рецидивист из Ноябрьска едва не убил приятеля топором для разделывания мяса. Целился в голову

Рецидивист из Ноябрьска едва не убил приятеля топором для разделывания мяса
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Рецидивист из Ноябрьска едва не убил приятеля топором для разделывания мяса - теперь ему грозит серьезный срок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Все произошло 13 марта 2026 года в микрорайоне Вынгапуровский. В тот вечер компания мужчин собралась выпить, поначалу все шло хорошо, но затем между обвиняемым и жертвой вспыхнула ссора.

- В ходе ссоры обвиняемый схватил кухонный топорик для разделки мяса и ударил потерпевшего в голову. Полученное им травмы расцениваются как легкий вред здоровью, - прокомментировали в ведомстве.

Расправа не состоялась из-за вмешательства третьего мужчины. Он утихомирил приятеля с топором и вызвал скорую помощь.

Ноябрянина будут судить по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что ноябрянин избил знакомого табуретом, а затем «почесал кулаки» о мать бывшей сожительницы.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.